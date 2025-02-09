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Россия все ещё против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке

02:26 641

Россия приветствует «прогресс, которого достигли Азербайджан и Армения на пути к заключению мирного договора и нормализации двусторонних отношений», заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, Россия выступает за то, «чтобы армянская и азербайджанская стороны — а Армения и Азербайджан — это страны, с которыми нас связывают союзнические отношения — выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы «мину» для будущих поколений».

Галузин указал, что Россия «против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад, который очень хочет как можно скорее подтолкнуть Армению и Азербайджан к заключению мирного договора на какой-либо западной площадке».

Замглавы МИД РФ уверяет, что «такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот, заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России».

Галузин выразил сожаление, что «работа трехсторонней группы во главе с заместителями председателей правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций и возобновлению экономических связей сейчас прервана и заморожена, если так можно выразиться. Конечно же, мы призываем стороны, и прежде всего наших армянских друзей, вернуться к работе в рамках этой группы. Российская сторона всегда готова оказать всяческое содействие сторонам, если они того пожелают».

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