Галузин призвал Армению сделать выбор

Говоря о тесном сотрудничестве Армении и Запада, Галузин отметил, что «официальный Ереван, армянское государство, армянское общество и армянский народ принимают суверенные решения относительно того, как им выстраивать свою внешнюю политику и как им позиционировать свою страну в международном сообществе».

В России считают линию Запада на Южном Кавказе «абсолютно деструктивной, потому что она нацелена не на стабилизацию положения в этом стратегически важном регионе для России, а на то, чтобы и с этого фланга попытаться «внести вклад» в нанесение нам стратегического поражения».

Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва четко обозначила для Еревана невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе: «…Мы и публично, и в диалоге с нашими армянскими друзьями четко обозначили, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно, потому что это налицо две несовместимые регулятивные системы с разными подходами к вопросам таможенных стандартов, технических, санитарных и фитосанитарных стандартов, маркировки товаров и сертификации, и даже к вопросам интеллектуальной собственности. Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно».

По мнению Галузина, Евросоюз требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям, при этом не обещая Еревану ничего конкретного взамен.

«…И всё это происходит на фоне того, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несет ей ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли с ЕАЭС и в виде роста инвестиций с пространства ЕАЭС в Армению… Армянские политики иной раз говорят о том, что в армянском обществе есть настроения в пользу присоединения к ЕС. Наверное, есть и такие настроения, но, как мы полагаем, в равной степени заслуживают внимания и настроения тех граждан Армении, которые мыслят будущее своей страны в евразийской семье и в рамках евразийской интеграции».