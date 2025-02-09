USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Галузин призвал Армению сделать выбор

02:48 543

В России считают линию Запада на Южном Кавказе «абсолютно деструктивной, потому что она нацелена не на стабилизацию положения в этом стратегически важном регионе для России, а на то, чтобы и с этого фланга попытаться «внести вклад» в нанесение нам стратегического поражения».

Так заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Говоря о тесном сотрудничестве Армении и Запада, Галузин отметил, что «официальный Ереван, армянское государство, армянское общество и армянский народ принимают суверенные решения относительно того, как им выстраивать свою внешнюю политику и как им позиционировать свою страну в международном сообществе».  

Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва четко обозначила для Еревана невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе: «…Мы и публично, и в диалоге с нашими армянскими друзьями четко обозначили, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно, потому что это налицо две несовместимые регулятивные системы с разными подходами к вопросам таможенных стандартов, технических, санитарных и фитосанитарных стандартов, маркировки товаров и сертификации, и даже к вопросам интеллектуальной собственности. Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно».

По мнению Галузина, Евросоюз требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям, при этом не обещая Еревану ничего конкретного взамен.

«…И всё это происходит на фоне того, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несет ей ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли с ЕАЭС и в виде роста инвестиций с пространства ЕАЭС в Армению… Армянские политики иной раз говорят о том, что в армянском обществе есть настроения в пользу присоединения к ЕС. Наверное, есть и такие настроения, но, как мы полагаем, в равной степени заслуживают внимания и настроения тех граждан Армении, которые мыслят будущее своей страны в евразийской семье и в рамках евразийской интеграции».

Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 347
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 544
Россия все ещё против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все ещё против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 643
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 1913
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 2787
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 7380
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 8802
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 10704
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..» haqqin.az из зала суда
9 февраля 2025, 14:03 8999
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
9 февраля 2025, 23:34 1337
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
9 февраля 2025, 23:18 1950

ЭТО ВАЖНО

Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 347
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 544
Россия все ещё против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все ещё против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 643
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 1913
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 2787
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 7380
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 8802
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 10704
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..» haqqin.az из зала суда
9 февраля 2025, 14:03 8999
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
9 февраля 2025, 23:34 1337
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
9 февраля 2025, 23:18 1950
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться