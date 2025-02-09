Израильские истребители пролетели над Бейрутом и ударили по «Хезболле»

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по туннелю на границе Сирии и Ливана, который использовался для контрабанды оружия боевиками «Хезболлы», а также по нескольким оружейным складам и ракетным установкам радикалов на ливанской территории.

«ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, проходящему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался «Хезболлой» для контрабанды оружия в районе долины Бекаа», - говорится в заявлении.

Израильские военные отметили, что ранее уже атаковали этот туннель и «полны решимости не допустить его восстановления и использования».

«Кроме того, ВВС Израиля нанесли на территории Ливана удары по нескольким объектам «Хезболлы», содержащим боеприпасы и ракетные установки, которые представляли непосредственную угрозу», - добавили в пресс-службе.

Ливанские СМИ сообщили, что перед нанесением удара израильские истребители на низкой высоте пролетели над Бейрутом и южными пригородами ливанской столицы.