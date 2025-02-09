Пенсии для домохозяйств в Азербайджане

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 февраля 2025 года, в рамках пятого этапа социальных реформ, установлен новый минимальный размер трудовой пенсии, который увеличен с 280 до 320 манатов (рост на 14,3 процента). Также запланирована индексация и повышение всех пенсий с начислением с начала года. Судя по прогнозам, в 2025 году среднемесячная пенсия по возрасту продолжит расти и достигнет 571 маната. О доступе гражданина к национальному благосостоянию

Одним из важных этапов пенсионной реформы является переход на единый метод индексации на все виды пенсий, начавшийся в 2023 году. Годовой объем средств, направляемых в 2023 году на эти выплаты составил 7,2 миллиарда манатов, увеличившись с 2018 года в два раза. В последние годы доступ к пенсионному обеспечению в Азербайджане был значительно расширен за счёт граждан, получивших право на пенсию по старости до наступления пенсионного возраста. Речь идёт о военнослужащих, приравненных к ним женщинах, имеющим пять и более детей, о детях с установленной инвалидностью, а также о гражданах страны, проработавших определенное количество лет в тяжелых и вредных условиях. В свою очередь, индексация выплат и увеличение пенсионных капиталов в начале каждого года обеспечивает рост размера пенсий для лиц, пенсионное право которых будет реализовано в будущем. Естественно, в комплексе все это создаёт определенную нагрузку на госбюджет. Однако суть пенсионного обеспечения заключается в том, чтобы каждый гражданин страны имел доступ к части национального благосостояния, в которое он вложил свой труд. Если же учесть, что сегодня 1,1 миллиона граждан Азербайджанской Республики, или более 10 процентов населения страны являются пенсионерами, становится очевидной особая значимость пенсионной системы.

Следует также учитывать, что вклад в потребительские сегменты (покупка продуктов питания, товаров ежедневного спроса и т.д.), формируемый пенсионерами и лицами зрелого и пожилого возраста, является одним из действенных факторов ежедневной экономической динамики. Что же касается долгосрочного плана, то пенсионные отчисления с заработной платы можно сравнить с приобретением правительственных облигаций, стоимость которых власть с процентами вернет будущим пенсионерам. В свою очередь, индексация пенсий является важным механизмом эффективности политики социального благополучия. Бабушки - внукам Для иллюстрации влияния системы пенсионного обеспечения на состояние национальной экономики приведем несколько примеров. Прежде всего, пенсионеры представляют собой многочисленную группу потребителей, на предпочтения которой ориентируется рынок. Чтобы убедиться в этом, проанализируем демографический срез Азербайджана. По итогам 2024 года население Азербайджана составляло 10 миллионов 813 тысяч 918 человек. Из них 697.390 человек старше 64 лет (в этой возрастной группе 252. 938 мужчин и 44.452 женщин, составляющие вместе около 6,4 процента населения Азербайджана). Национальные традиции и менталитет азербайджанского общества свидетельствуют, что именно с наступлением пенсионного возраста старшее поколение, бабушки и дедушки, наиболее плотно и целенаправленно фокусируют свое внимание на внуках, то есть, на самом молодом срезе азербайджанского общества. Для справки: число граждан страны в возрасте до 15 лет составляет 23,2 процента от общей численности населения. В результате у подавляющей массы пожилых людей пенсия, фактически, распределятся на три категории расходов. Первая категория – это покупки для внуков товаров повседневного спроса, а также оплата услуг на их образование, медицину и занятия спортом. Вторая категория – накопления, направляемые на депозиты в банки. И, наконец, третья категория – это, собственно, оплата покупок старшего поколения для личного пользования.