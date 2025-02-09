Кандидат в канцлеры Германии хочет дать Украине грозные ракеты

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц выступил за поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, считает, что они должны согласовываться в Европейском союзе.

"Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения", - заявил Мерц в ходе предвыборных дебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Великобритания поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять", - добавил Мерц. Вопрос, по его словам, заключается в том, "следует ли предоставить украинской армии инструмент для действий против России".

Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации".