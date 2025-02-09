USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Кандидат в канцлеры Германии хочет дать Украине грозные ракеты

10:02 1536

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц выступил за поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, считает, что они должны согласовываться в Европейском союзе.

"Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения", - заявил Мерц в ходе предвыборных дебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Великобритания поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять", - добавил Мерц. Вопрос, по его словам, заключается в том, "следует ли предоставить украинской армии инструмент для действий против России".

Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации".

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9658
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3404
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2080
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7290
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5827
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5046
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4620
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6976
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8863
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11839

ЭТО ВАЖНО

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9658
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3404
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2080
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7290
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5827
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5046
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4620
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6976
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8863
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11839
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться