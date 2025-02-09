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Трамп опять обижает Канаду

10:11 2081

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада недостаточно тратит на армию, поскольку надеется на американскую помощь, сообщает пресс-пул Белого дома. Американский лидер назвал Канаду «нежизнеспособной страной» без поддержки США.

«Мы субсидируем их примерно на $200 млрд в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизнеспособной страной», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время поездки в Луизиану.

Президент США подчеркнул, что любит народ Канады, с которой у его страны «отличные отношения». По его словам, лучшим решением для государства будет стать 51-м штатом США.

«Было бы здорово, если бы Канада присоединилась к стране без этой искусственной границы», — добавил Трамп.

Вчера помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Трамп не намерен проводить вторжение в Канаду.

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