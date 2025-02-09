Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора

Россия выступает за то, чтобы Армения и Азербайджан «выработали такой мирный договор, который означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы мину для будущих поколений», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он призвал армянскую сторону «продолжить работу по разблокированию региональных коммуникаций».

Галузин добавил, что политика Запада на Южном Кавказе направлена «не на стабилизацию ситуации в регионе, а на создание дополнительных угроз для Москвы». По его мнению, «западные круги пытаются использовать этот регион для нанесения стратегического поражения России, а в некоторых случаях даже предпринимают попытки убедить отдельные страны открыть второй фронт против нее».