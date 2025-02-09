USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Макрон предостерег Трампа от войны

10:48 1540

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции. В интервью телеканалу CNN, опубликованном в понедельник, 10 февраля, Макрон призвал Вашингтон вместо развязывания торговой войны с ЕС сфокусироваться на противостоянии Китаю, кризисе на Ближнем Востоке и войне в Украине.

«Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», - подчеркнул французский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу таможенными пошлинами, ссылаясь на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой. В ЕС заявили, что готовы к зеркальному ответу. Накануне Трамп анонсировал введение для всех без исключения стран пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия в США. Подобный шаг в его первый президентский срок привел к острому торговому конфликту между США и Брюсселем. Тогда ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду бренда Levi Strauss.

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9666
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3415
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2084
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7295
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5827
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5051
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4622
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6977
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8864
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11839

ЭТО ВАЖНО

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9666
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3415
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2084
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7295
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5827
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5051
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4622
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6977
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8864
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11839
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться