Трамп назвал возвращение палестинцев «ошибкой»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой.

«Я думаю, это большая ошибка - разрешить палестинцам, разрешить жителям Газы вновь вернуться. Мы не хотим возвращения ХАМАС. Я думаю об этом как о большом объекте недвижимости, США будут владеть им и медленно развивать. Мы вернем стабильность на Ближний Восток», - сказал он журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

«Сектор Газа полностью разрушен. Это место будет приведено в порядок. Мы с помощью богатых ближневосточных стран будем отстраивать его», - добавил Трамп.