Kontakt запустил новый цифровой продукт: более 260 ТВ каналов на одной платформе

Kontakt , всегда выделяющийся новшествами, на этот раз открыл свои двери миру цифрового телевидения. Новая платформа сети под названием Kontakt TV дает возможность просматривать свыше 260 местных и зарубежных каналов на одном экране за абонентскую плату в размере всего в 4,5 маната. При этом первые 30 дней даются вам абсолютно бесплатно.

Цифровое телевидение также предлагает свыше 1000 фильмов и анимаций для зрителей всех возрастных групп. В то же время в этот выгодный пакет Kontakt TV входит канал Setanta Sports, транслирующий спортивные мероприятия со всех четырех сторон света и хорошо знакомый любителям спорта.

Современная платформа привлекает внимание высоким качеством изображения. Те, кто уже воспользовался приложением, отмечают, что каждый кадр настолько ярок, реален и жив, что разница между изображением на экране и настоящим миром практически не ощущается.

Kontakt TV является идеальным выбором и для семейного использования – в рамках одного абонемента вы можете подключить 4 различных устройства. Кроме того, в отличие от традиционного телевидения, вы можете остановить прямую трансляцию, перемотать ее назад или просмотреть заново, так как трансляция избранных каналов хранится в архиве 7 дней. Для тех, кто говорит: «Сейчас некогда, потом…», также присутствует опция скачивания фильмов и последующего просмотра офлайн.

Новое цифровое телевидение удобно и с точки зрения безопасности. Благодаря функции родительского контроля Kontakt TV вы с легкостью можете выбирать и контролировать контент для детей.

Правила пользования также весьма просты: скачайте приложение, введите свой номер - и вот вы вошли в платформу всего одним касанием. Скачать приложение и подключиться к платформе могут пользователи смартфонов с операционными системами Android и iOS, а также телевизоров с поддержкой смарт-технологий.

К своим покупателям Kontakt относится особенно. Так Kontakt TV заранее устанавливается во всех телевизорах, приобретенных в сети магазинов.

Также сеть предлагает более выгодные условия при долгосрочном абонементе. Так, абонемент на 3 месяца стоит 12 манатов, на 6 месяцев – 23 маната, а годовой пакет – всего 40 манатов.

Желающие воспользоваться данной возможностью могут получить дополнительную информацию на сайте kontakttv.az. Присоединяйтесь к новой эре цифрового телевидения в Азербайджане вместе с Kontakt TV.