Си Цзиньпин впервые за 10 лет едет к Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится приехать в Москву на празднование 80-летия в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. «В свою очередь, [Си Цзиньпин] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

В Китае в этом году также будут отмечать 80-летие победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву. Последний раз он посещал парад Победы в Москве в 2015 году. В своем новогоднем поздравлении Путину китайский лидер обещал углубить взаимодействие с Россией в год 80-летия победы в «мировой антифашистской войне».

Ранее в Кремле заявляли, что Россия пригласила «очень много глав государств» на 9 мая в Москву. О намерении приехать на парад Победы сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ни один иностранный лидер не приехал в Москву на празднование Дня Победы.

В 2023-м Путин на 9 мая собрал в Москве семь глав постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они же — за исключением премьера Армении Никола Пашиняна — присутствовали на параде в 2024 году. Тогда к ним присоединились президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало, президент Кубы Мишель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.