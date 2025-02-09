USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Си Цзиньпин впервые за 10 лет едет к Путину

11:44 1249

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится приехать в Москву на празднование 80-летия в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. «В свою очередь, [Си Цзиньпин] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

В Китае в этом году также будут отмечать 80-летие победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву. Последний раз он посещал парад Победы в Москве в 2015 году. В своем новогоднем поздравлении Путину китайский лидер обещал углубить взаимодействие с Россией в год 80-летия победы в «мировой антифашистской войне».

Ранее в Кремле заявляли, что Россия пригласила «очень много глав государств» на 9 мая в Москву. О намерении приехать на парад Победы сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ни один иностранный лидер не приехал в Москву на празднование Дня Победы.

В 2023-м Путин на 9 мая собрал в Москве семь глав постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они же — за исключением премьера Армении Никола Пашиняна — присутствовали на параде в 2024 году. Тогда к ним присоединились президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало, президент Кубы Мишель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9673
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3421
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2089
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7301
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5831
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5052
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4624
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6980
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8864
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11840

ЭТО ВАЖНО

Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 9673
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 3421
Трамп опять обижает Канаду
Трамп опять обижает Канаду
10:11 2089
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
Пенсии для домохозяйств в Азербайджане
03:17 7301
Галузин призвал Армению сделать выбор
Галузин призвал Армению сделать выбор
02:48 5831
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
Россия все еще против мира между Азербайджаном и Арменией… на западной площадке
02:26 5052
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 4624
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 6980
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 8864
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 9897
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 11840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться