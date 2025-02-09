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Новые подробности по делу Адалята Вердиева

Инара Рафикгызы
11:55 1378

Завершилось предварительное следствие по делу военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в распространении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Вердиева Бахруз Байрамов. Обвинение, выдвинутое против военного эксперта по статье 308.2 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), было прекращено.

Эксперт был задержан в ноябре прошлого года по итогам мониторинга Генпрокуратуры. Было выявлено, что начальник штаба гражданской обороны Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана, бывший квалифицированный офицер Вооруженных сил страны Адaлят Вердиев нанес серьезный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие было поручено Управлению расследований Генеральной прокуратуры. По предварительным данным, 22 ноября в ходе медиа-тура на освобожденные территории Адaлят Вердиев, выступая в качестве военного эксперта, раскрыл расположение боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана, дислокацию пограничных войск, их координаты и оперативную обстановку.

После записи видеоматериалов он опубликовал их на своем аккаунте в социальной сети, сделав доступными для неограниченного круга лиц. Это привело к значительному ущербу интересам государственной безопасности.

На основании собранных доказательств Адaлят Вердиев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству следователя и прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, решением суда Бинагадинского района в отношении Вердиева избрана мера пресечения в виде ареста.

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