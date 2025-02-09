Все, что нужно знать о своих зубах

Хочу отметить, что заболевания зубов могут возникать по разным причинам. Основными причинами разрушения зубов (кариеса) являются чрезмерное потребление сладкой пищи и плохая гигиена полости рта. Заболевания десен (гингивит и пародонтит) сопровождаются отеком, кровоточивостью и болью в деснах. Проблемы с зубной эмалью могут вызывать боль и отек из-за употребления кислых напитков, кофе и других кофеиносодержащих напитков или неправильной чистки зубов, повреждения зубной эмали, чувствительности зубов к холодной, горячей или сладкой пище, инфекций полости рта, абсцессов корней зубов и других инфекций. Непроизвольное сжатие челюсти и скрежетание зубов (бруксизм) возникает из-за стресса и неправильного положения зубов.

- Доктор, как проблемы с зубами влияют на пищеварительную систему?

- Здоровье полости рта тесно связано с общим здоровьем организма. Проблемы с зубами и деснами не только создают эстетические и функциональные трудности, но и могут серьезно повлиять на пищеварительную систему. Они возникают как напрямую (например, при пережевывании пищи), так и косвенно (через воспаление или распространение бактерий). Поскольку процесс пищеварения начинается еще в полости рта, здесь же происходит и первая механическая и химическая обработка пищи. Пережевывание дробит пищу на более мелкие кусочки, что облегчает ее переработку пищеварительной системой на последующих этапах. Проблемы с зубами, такие как кариес, потеря зубов или зубная боль, нарушают жевательную функцию. Это приводит к тому, что пища не расщепляется в достаточной степени, что, в свою очередь, создает большую нагрузку на желудок. Люди с проблемами жевания склонны глотать пищу, не пережевывая ее полностью. Это создает дополнительную нагрузку на желудок, поскольку для переваривания больших порций пищи желудку приходится выделять больше кислоты. В результате возникают изжога, гастрит и язва.

При кариесе и заболеваниях десен (например, гингивите или пародонтите) количество бактерий во рту увеличивается. Эти бактерии могут проникать в желудок и кишечник через слюну или кровоток, нарушая кишечную микрофлору и вызывая желудочные инфекции и воспаления. Состояние человеческих зубов важно для здоровья всей пищеварительной системы.

- Какие проблемы могут вызвать заболевания зубов и десен?

- Между заболеваниями зубов и десен и общим состоянием здоровья существует прямая связь. Исследования показывают, что пародонтологические заболевания десен тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бактерии, вызывающие гингивит, могут проникать в кровоток и вызывать образование зубного налета в артериях. Это увеличивает вероятность возникновения таких проблем, как атеросклероз (закупорка артерий), сердечный приступ (инфаркт) и высокое кровяное давление. Кроме того, состояние зубов также может быть связано с диабетом. Люди, страдающие диабетом, более подвержены заболеваниям десен. В то же время заболевания пародонта осложняют лечение диабета. Инфекция десен может привести к повышению уровня сахара в крови, вызывая осложнения диабета.

Санация ротовой полости важна даже во время беременности. Заболевания десен имеют тенденцию усиливаться во время беременности из-за гормональных изменений. Проблемы, возникающие в основном в полости рта, также влияют на дыхательную систему. Бактерии, вызывающие инфекции десен, могут проникать в дыхательную систему и вызывать такие заболевания, как пневмония и бронхит. Пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой особенно подвержены риску.

Остеопороз может привести к ослаблению зубов и челюстных костей, что увеличивает риск потери зубов. Остеопороз также возникает при нарушении чувствительности полости рта. Проблемы с челюстной костью и полостью рта могут быть индикатором ранней диагностики остеопороза.

Кривые или измененные в цвете зубы могут стать причиной социальной тревожности и психологических проблем. Проблемы с зубами и жеванием мешают полноценному питанию. А это, в свою очередь, затрудняет усвоение организмом необходимых ему питательных веществ и может привести к слабости и недоеданию. Это также вызывает проблемы с речью и общением. По этой причине важно своевременно принимать профилактические меры.