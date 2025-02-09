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Сотрудники «Азеришыг» на Аллее почетного захоронения

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13:06 1046

Сотрудники и руководство ОАО «Азеришыг» посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в связи с 10-летием со дня создания ОАО.

Делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Далее делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы.

Отметим, что ОАО «Азеришыг» было создано указом президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года.

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