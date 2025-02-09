Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией США, возглавляемой новым президентом Дональдом Трампом.

«Американцы несут вздор. Мы не ведем переговоры в условиях санкций и угроз. А с нынешним правительством США переговоры вести невозможно. Мы их не принимаем», - сказал глава военного ведомства агентству ISNA.

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что «президент США вернулся к политике максимального давления на народ Ирана. Самое интересное, что одновременно с подписанием указа об оказании беспрецедентного давления на Иран он делал заявления о готовности к переговорам, его цель - ввести нас в заблуждение. Почему мы должны вести переговоры с США под давлением? Есть ли в этом логика? Какой здравомыслящий человек согласится вступить в переговорный процесс под давлением и выслушивая угрозы? Их цель на этих переговорах - капитуляция. Иран никогда не сдастся».

4 февраля Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Документ предусматривает активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время американский лидер допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил о желании заключить с Тегераном «отличную сделку». 7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну. Он напомнил, что Вашингтон заключил с Тегераном ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году, напомнил Хаменеи.