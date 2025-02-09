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Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом

обновлено 15:15
15:15 1877

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией США, возглавляемой новым президентом Дональдом Трампом.

«Американцы несут вздор. Мы не ведем переговоры в условиях санкций и угроз. А с нынешним правительством США переговоры вести невозможно. Мы их не принимаем», - сказал глава военного ведомства агентству ISNA.

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что «президент США вернулся к политике максимального давления на народ Ирана. Самое интересное, что одновременно с подписанием указа об оказании беспрецедентного давления на Иран он делал заявления о готовности к переговорам, его цель - ввести нас в заблуждение. Почему мы должны вести переговоры с США под давлением? Есть ли в этом логика? Какой здравомыслящий человек согласится вступить в переговорный процесс под давлением и выслушивая угрозы? Их цель на этих переговорах - капитуляция. Иран никогда не сдастся».

4 февраля Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Документ предусматривает активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время американский лидер допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил о желании заключить с Тегераном «отличную сделку». 7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну. Он напомнил, что Вашингтон заключил с Тегераном ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году, напомнил Хаменеи.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде

* * * 13:07

Президент США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами. США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени», - сказал Пезешкиан во время празднований, посвященных 46-й годовщине победы исламской революции.

А первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф заявил, что заключение новой сделки с США не будет отвечать национальным интересам Ирана.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», - сказал он.

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