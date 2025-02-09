Сепаратисты отказались от денег Евросоюза

По его словам, которые приводит «Коммерсант», молдавское правительство, несмотря на решение Тирасполя, не будет блокировать транзит газа на левый берег Днестра через венгерскую компанию. Взамен в Кишиневе требуют от Тирасполя ответных шагов.

«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения», — говорится в заявлении премьера Дорина Речана, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Молдовы.

В сообщении уточняется, что «основное условие, которое Тирасполь отверг,— это постепенное повышение тарифов для потребителей». «В результате они не могут получить деньги из 60-миллионного европейского пакета помощи», — констатирует премьер.

Между тем, как сообщил премьер Молдовы, газ продолжит поступать на Левобережье при участии венгерской компании-трейдера MET Gas and Energy Marketing AG.

В заявлении главы правительства говорится, что в Молдове ожидают, что Тирасполь в ответ на разрешение Кишинева на транзит «предпримет несколько шагов, демонстрирующих открытость». А именно освободит политзаключенных, решит проблему лицея в Рыбнице, сохранит молдавское общественное телевидение в сетке вещания и удалит контрольные посты, установленные в 2022 году. По словам Речана, «власти» Приднестровья отказались от европейской помощи из-за связей с РФ: «Россия не позволяет им принять европейскую помощь, опасаясь потери контроля над регионом».