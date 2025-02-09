Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»

Не нужно быть выдающимся политическим аналитиком, чтобы связать резко возросшие упования на мир в Украине со сменой команды в Белом доме. При Байдене разговоры о мире с Россией под руководством «киллера» Путина, как назвал его американский президент, были предельно абстрактными и отнесенными в неопределенное будущее, при Трампе ясности больше не стало, но какие-то внятные черты приобретает тема переговоров. Хотя тут тоже наблюдается постоянный отход от четкой заявки о «мире за 24 часа» к размытым и обтекаемым формулировкам как по сути, так и по времени. Итак, главное изменение – это появление фактора Трампа, который раскладывается на пару составляющих: якобы исключительную решительность 45-47-го президента, что отличает его от 46-го, и его стремление побыстрее уладить большой конфликт в Европе. Новый старый глава Белого дома уже пообещал Путину, что тому будет плохо, если он не захочет прекратить войну по-хорошему.

У решительности Трампа между тем есть ясные пределы, которые делают его мало отличимым от Байдена: этот президент, как и предыдущий, категорически исключает участие американцев в боевых действиях. Поэтому, когда он говорит о плохом исходе для русских, это не связано со вступлением США в войну на стороне украинцев в каком бы то ни было виде, даже в самом незначительном, но который может трактоваться как такое участие. Для Байдена, например, красной линией долгое время было предоставление самолетов F-16 и разрешение на применение дальнобойного ракетного вооружения по целям на территории России. Это важный момент, поскольку он напрямую связан с гарантиями будущего мира: потенциальный гарант мира отказывается силовым образом обеспечивать его условия. Тогда каким? И почему он тогда гарант? То же касается и принуждения к приостановке нынешних боев: по-плохому для Путина в таком случае – это как? За счет чего? Экономические рычаги в значительной степени исчерпаны, да и, в отличие от военных, не дают быстрого и впечатляющего результата. Отсутствие ответов на эти вопросы делает досужими все рассуждения о плане мира: есть гарантии – в буквальном смысле гарантирован мир, нет – не морочьте голову пустыми надеждами, продолжаем воевать.

Искать ответы на непростые вопросы Дональда Трампа вынуждают еще два важных отличия от Джо Байдена, помимо вменяемой ему решительности. Во-первых, собственно, то, что он не Джо Байден. Он не переставал повторять это всю кампанию задолго до нее, и продолжает повторять сейчас. Решить задачку с Украиной ему принципиально необходимо, поскольку ее создал, как говорит Трамп, именно крайне неэффективный и нерасторопный Байден («при мне этого никогда бы не произошло»), и именно в пику ему нужно все это прекратить, убедительно продемонстрировать еще раз свое полное превосходство. Не над Путиным – над Байденом. Победитель против лузера. Честолюбие и желание пнуть давнего политического противника тут на первом месте, Украина вторична. Эмпатия – это точно не про Трампа. Во-вторых, Дональд Трамп любые отношения рассматривает с точки зрения возможности извлечь выгоду. Отточенный за годы предпринимательства в беспощадных джунглях нью-йоркских девелоперов меркантильный подход позволяет формулировать задачу в терминах прибыли-издержек, безо всяких лишних сантиментов. Раз уж украинскую ситуацию нужно как-то разрешать, Трампу нужно на пальцах объяснить, где здесь американский интерес. Для Байдена было достаточно нарратива о борьбе демократий с автократиями, идеалов свободы против тирании, для Трампа это пустой звук. Разумеется, в Киеве понимают специфику американского руководителя и соответствующим образом разворачивают риторику, стремясь задействовать и его честолюбие («Трамп не может проиграть Путину»), и его купеческую жилку («а у нас есть редкоземельные металлы»), и подчеркивая его готовность к решительным шагам, в отличие от вечно медлившего и опасливого предшественника.