Кремль «не скажет ничего другого»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал Песков журналистам в понедельник, передает Интерфакс.

Накануне он не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о беседе лидеров России и США по телефону.

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по переговорам по Украине, сообщила газета The New York Post.