USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Кремль «не скажет ничего другого»

13:41 2015

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал Песков журналистам в понедельник, передает Интерфакс.

Накануне он не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о беседе лидеров России и США по телефону.

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по переговорам по Украине, сообщила газета The New York Post.

«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
16:07 209
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом обновлено 15:15
15:15 1879
Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан
Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан заявление МИД
14:47 2891
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
14:27 1827
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
13:32 3120
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 7962
Запустится ли поезд Баку – Тбилиси?
Запустится ли поезд Баку – Тбилиси?
13:43 3550
Новые подробности по делу Адалята Вердиева
Новые подробности по делу Адалята Вердиева
11:55 5201
Трамп всерьез взялся за Газу
Трамп всерьез взялся за Газу обновлено 12:53
12:53 4276
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 11427
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 5953

ЭТО ВАЖНО

«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
16:07 209
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом обновлено 15:15
15:15 1879
Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан
Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан заявление МИД
14:47 2891
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
14:27 1827
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
13:32 3120
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 7962
Запустится ли поезд Баку – Тбилиси?
Запустится ли поезд Баку – Тбилиси?
13:43 3550
Новые подробности по делу Адалята Вердиева
Новые подробности по делу Адалята Вердиева
11:55 5201
Трамп всерьез взялся за Газу
Трамп всерьез взялся за Газу обновлено 12:53
12:53 4276
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект
Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект главная тема
01:15 11427
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
Москва призвала Ереван к открытию Зангезурского коридора
10:24 5953
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться