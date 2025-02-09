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Запустится ли поезд Баку – Тбилиси?

Ульвия Худиева
13:43 3552

В СМИ и социальных сетях распространилась информация о якобы ожидаемом восстановлении железнодорожного пассажирского сообщения между Баку и Тбилиси. Утверждается, что пассажирские перевозки будут осуществляться с помощью поездов швейцарской компании Stadler.

Пресс-служба ОАО «Азербайджанские железные дороги» в ответ на запрос сообщила haqqin.az, что в соответствии с решением Кабинета Министров в связи с закрытием сухопутных границ в настоящее время международные пассажирские перевозки не осуществляются.

«Эта информация не соответствует действительности. Официальная информация о восстановлении международных рейсов будет предоставлена общественности, когда это произойдет», — отметили в пресс-службе.

В Азербайджане с марта 2020 года действует специальный карантинный режим в связи с пандемией COVID-19. Согласно решению Кабинета Министров, срок действия карантина был продлен до 1 апреля 2025 года.

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