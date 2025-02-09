Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике

На минувшей неделе Владимир Путин уволил с должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться». Дмитрий Песков – личность весьма специфическая. И за время пребывания на своем посту до виртуозности отточил мастерство ухода от неприятных вопросов. Причем в этом деле достиг такого мастерства, что этот процесс ухода трансформировался у него в процесс сокрытия сколько-нибудь значимой информации вообще.

То он «не в курсе», то «не может ни подтвердить, ни опровергнуть» и вообще – «это не вопрос Кремля», обратитесь в Спортлото. Отсюда вполне логичный вывод: все, что он говорит, нужно делить даже не на десять, а на все сто. И потому его комментарий по увольнению Юрия Борисова всерьез воспринимать не стоит. «Ротация» - это из той же серии российского новояза вроде «хлопков», «подтоплений» и «отрицательного роста». В то же время не стоит думать, что Борисова сняли за полный развал работы Роскосмоса и некоторую вольность в обращении с бюджетными средствами – за это в России не снимают и даже не наказывают. Нравы в российском руководстве не те – там стараются, как говорилось в известной советской кинокомедии: «К людЯм относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше». Иными словами, «ворон ворону глаз не выклюет». Да и действительно, если снимать всех некомпетентных и вороватых, кто работать-то будет? А где других на эти места брать? В системе отрицательного отбора другие-то не имеют шансов продвинуться. Итог - на начало 2025 года, по подсчетам Московского космического клуба, на орбите находились 8393 американских спутника, 990 китайских и всего 307 российских. А уж и про количество успешных запусков ракет-носителей, а также о полезном тоннаже грузов, выводимых на орбиту, говорить не приходится.

И так во всем – но это, как бы парадоксально ни звучало, совсем не повод для кадровых перестановок. Ну не получилось ничего из того, что планировалось, но человек-то хороший, человек «социально-близкий», человек из обоймы. За что же его наказывать? В путинской России для представителей элит есть только одна причина, за что накажут быстро и показательно – если твои действия нанесут ущерб имиджу Первого лица. Так и произошло с Борисовым. Многие уже обратили внимание, что из российского информационного поля напрочь исчезла тема «Орешника», этого чудо-оружия, этого вундерваффе, которым грозил российский президент и вся его президентская рать Западу и Украине. И что восторженно транслировалось ура-пропагандистами буквально из каждого утюга. Сейчас по этой теме полная тишина. Украину атаковали «Орешником» один раз. Пробовали повторить – но тут уже ничего не получилось, – ракета просто до цели не долетела, рухнув где-то неподалеку от точки запуска. Словом, российское руководство с «Орешником» крепко и пахуче обделалось.