Белые южноафриканцы отказались от предложения Трампа

Reuters пишет, что это предложение главы Белого дома не вызвало энтузиазма у жителей ЮАР.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении помощи Южной Африке и предложил переселить в США белых южноафриканцев, заявив, что они подвергаются «несправедливой расовой дискриминации».

Указ Трампа был издан в ответ на новый закон о земельной реформе, подписанный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Документ направлен на устранение расового неравенства в распределении земель и упрощает их экспроприацию в общественных интересах. Белое меньшинство в стране владеет тремя четвертями частных земельных угодий.

Предложение Трампа вызвало неоднозначную реакцию среди южноафриканцев. Правые африканерские организации, такие как AfriForum и Движение солидарности, отвергли идею переселения, заявив о приверженности своей родине. «Мы можем не соглашаться с [правящей партией] АНК, но мы любим свою страну», — говорится в заявлении Движения солидарности. AfriForum также отметил, что эмиграция угрожает культурной идентичности африканеров.

Некоторые представители белого сообщества ЮАР заявили, что не хотят становиться беженцами. Однако были и те, кто приветствовал предложение Трампа.

Администрация Рамафосы обвинила Трампа в распространении дезинформации, заявив, что земельная политика ЮАР не предусматривает насильственного изъятия собственности у белых фермеров.

Ранее миллиардер Илон Маск, уроженец ЮАР, назвал земельную реформу правительства «откровенно расистской».