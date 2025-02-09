Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
Израиль должен заплатить за разрушения в Газе, сумма ущерба составляет 100 млрд долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Масштаб разрушений в Газе оценивается в $100 млрд. Израиль и правительство [Биньямина] Нетаньяху несут ответственность за это. Израильские власти должны сначала заплатить за разрушения, а затем начать процесс восстановления Газы. Нетаньяху, вместо того чтобы искать места для жителей Газы, которых он не смог выселить с их земель, должен изыскивать ресурсы для покрытия ущерба в $100 млрд, который он нанес Газе", - заявил президент Турции.