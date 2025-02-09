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Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов

14:27 1833

Израиль должен заплатить за разрушения в Газе, сумма ущерба составляет 100 млрд долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Масштаб разрушений в Газе оценивается в $100 млрд. Израиль и правительство [Биньямина] Нетаньяху несут ответственность за это. Израильские власти должны сначала заплатить за разрушения, а затем начать процесс восстановления Газы. Нетаньяху, вместо того чтобы искать места для жителей Газы, которых он не смог выселить с их земель, должен изыскивать ресурсы для покрытия ущерба в $100 млрд, который он нанес Газе",  - заявил президент Турции.

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