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Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан

заявление МИД
14:47 2912

Первому заместителю председателя комитета по туризму Госдумы Российской Федерации Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджанскую Республику.

Об этом говорится в комментарии руководителя управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа и страны, которые депутат Госдумы Николай Валуев сделал, выступая по вопросу о прекращении деятельности Русского дома - представительства агентства «Россотрудничество» в Азербайджане.

«Совершенно неприемлемы оскорбительные высказывания первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму Николая Валуева, направленные против Азербайджана и нашего народа, заявления угрожающего характера в отношении нашей страны. В связи с антиазербайджанскими взглядами указанного депутата его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - заявил представитель МИД.

Айхан Гаджизаде напомнил, что это «не первый случай включения депутатов Госдумы России в список нежелательных лиц. К примеру, ранее первый заместитель комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов, выступающие против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, также были включены в соответствующий список как нежелательные лица в Азербайджане».

«С сожалением хотим заявить, что все эти депутаты, действующие против нашей страны, являются членами правящей партии России - партии «Единая Россия». В отношении таких лиц, которые действуют против суверенитета, территориальной целостности нашей страны, азербайджанского народа, будут предприняты соответствующие шаги в рамках законодательства Азербайджана», - говорится в комментарии.

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