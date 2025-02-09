Хорошие новости для тех, кто получает страхование с помощью Birbank

Независимо от того, приобрели вы новый автомобиль или вам нужно продлить автостраховку, больше нет необходимости беспокоиться о штрафах, поиске посредников или стрессах в последний момент. Теперь вы можете оформить обязательное страхование быстро и легко всего за несколько кликов.

Birbank, первый цифровой банк Азербайджана, продолжает предлагать инновационные решения, разработанные с учетом потребностей и предпочтений своих клиентов. Обновленный продукт «Обязательное автострахование» теперь предоставляет пользователям Birbank еще больше преимуществ.

Раздел личного кабинета в мобильном приложении Birbank был усовершенствован и теперь включает новые функции, такие как выбор даты начала и окончания действия полиса. Эти изменения делают процесс получения обязательного автострахования еще проще. Достаточно перейти в раздел «Заказать банковские продукты», выбрать «Оформить страхование» и нажать на опцию «Обязательное автострахование». Всего за 3-4 минуты вы сможете завершить процесс и воспользоваться преимуществами цифрового мира.

Подробнее: https://birbank.az/products/insurance/compulsory/auto

Birbank также предлагает продукт «Страхование путешествий», который гарантирует безопасное и комфортное путешествие. С этим продуктом вы сможете открывать мир с полной уверенностью. Чтобы оформить страхование путешествий, откройте приложение Birbank, перейдите в раздел «Заказать банковские продукты», выберите «Оформить страхование» и нажмите на опцию «Страхование путешествий». Всего за несколько шагов вы можете обеспечить себе и своим близким неограниченные и безопасные путешествия.

Подробнее: https://birbank.az/products/insurance/travel

Birbank, лидер цифровых банковских решений, обслуживает более 3 миллионов активных пользователей через свое мобильное приложение, а также имеет 118 филиалов и 54 отделения, что делает его крупнейшей филиальной сетью в Азербайджане. До 2025 года банк работал под названием Kapital Bank, ведущего финансового учреждения страны и части Pasha Holding. В настоящее время Kapital Bank продолжает свою деятельность в качестве финансового института. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка посетите https://birbank.az/, обратитесь в Справочный центр по номеру 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.