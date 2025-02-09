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«Привет» товарищу Киму: масштабные военные учения Южной Кореи и США

15:34 427

Военные Южной Кореи и США проводят трехнедельные масштабные учения с боевой стрельбой на полигоне возле межкорейской границы, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на армию Южной Кореи.

«Военные союзников сформировали объединенные подразделения для проведения различных учений с участием южнокорейских танков K1A2, американских боевых машин Stryker, гаубиц M777A2, ударных вертолетов Apache и штурмовиков A-10», - передает агентство.

По его информации, трехнедельные учения начались в прошлый понедельник, 3 февраля, на комплексе Rodriguez Live Fire Complex, который находится в Почхоне, в 30 км к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Целью учений является укрепление совместных оперативных возможностей союзников и помощь ротационному подразделению Stryker американских войск адаптироваться к условиям на Корейском полуострове после их прибытия в Южную Корею в октябре прошлого года.

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