«Привет» товарищу Киму: масштабные военные учения Южной Кореи и США
Военные Южной Кореи и США проводят трехнедельные масштабные учения с боевой стрельбой на полигоне возле межкорейской границы, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на армию Южной Кореи.
«Военные союзников сформировали объединенные подразделения для проведения различных учений с участием южнокорейских танков K1A2, американских боевых машин Stryker, гаубиц M777A2, ударных вертолетов Apache и штурмовиков A-10», - передает агентство.
По его информации, трехнедельные учения начались в прошлый понедельник, 3 февраля, на комплексе Rodriguez Live Fire Complex, который находится в Почхоне, в 30 км к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Целью учений является укрепление совместных оперативных возможностей союзников и помощь ротационному подразделению Stryker американских войск адаптироваться к условиям на Корейском полуострове после их прибытия в Южную Корею в октябре прошлого года.