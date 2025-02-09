План по Украине скоро у Трампа
15:48 521
Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог планирует в ближайшее время представить американскому лидеру Дональду Трампу план урегулирования российско-украинской войны.
Об этом порталу Semafor сообщили несколько западных чиновников.
По их информации, Келлог также намерен встретиться с представителями всех стран НАТО и планирует координировать с ними свои действия.
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