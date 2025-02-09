Сильный снегопад в южных регионах: сотрудники «Азеришыг» в короткие сроки восстановили поврежденные линии

Сильный снегопад, выпавший 6 и 7 февраля в южных регионах страны, привел к повреждению электросетей. В результате выхода из строя линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ в Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах ряд горных сел и поселков остались без электроэнергии.

ОАО «Азеришыг» незамедлительно мобилизовало свои силы для устранения неполадок, возникших в электросети в результате обильного снегопада. Сотрудники местных электросетей в этих регионах, включая Ленкорань, Масаллы и Джалилабад, работали в экстремальных погодных условиях, восстанавливая поврежденные линии. Полное закрытие дорог в горной местности, где высота снежного покрова превышала 1 метр, осложняло восстановительные работы, однако «Азеришыг» привлек спецтехнику и в короткие сроки открыл дороги, обеспечив доставку ремонтных бригад в районы, где произошла авария.

Несмотря на суровые погодные условия, сотрудники «Азеришыг» работали круглосуточно, чтобы устранить аварии. В результате электроснабжение в этих регионах было полностью восстановлено в короткие сроки.