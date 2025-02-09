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«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США

16:07 237

Москва и Вашингтон контактируют по линии внешнеполитических ведомств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что нет смысла разглашать подробности этого диалога.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но, в общем, процесс идет», — сказал Сергей Рябков РИА Новости.

Российский дипломат добавил, что «возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что произошло вопреки многочисленным прогнозам, означает смену вех и во внутренней политике США и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов во внешнеполитическом курсе».

По его словам, только от США зависит, воспользуется ли новая администрация возможностью диалога с Москвой.

8 февраля газета The New York Post сообщила о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Подробностей о диалоге в материале не приводилось. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию из Вашингтона, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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