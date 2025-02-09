Мошенники выманили огромные суммы у бизнесменов

Согласно сообщению, целый ряд богатейших людей страны получили телефонные звонки от имени Гвидо Крозетто и его сотрудников с просьбой перевести около миллиона евро на банковский счёт в Гонконге. Деньги якобы должны были пойти на оплату выкупа за освобождение похищенных итальянских журналистов на Ближнем Востоке. Прокуратура Милана ведёт расследование.

Крупные предприниматели и владельцы многомиллионных состояний в Италии получили телефонные звонки от мошенников, выдававших себя за министра обороны Гвидо Крозетто, с просьбой перевести около миллиона евро на госнужды. Об этом информирует Euronews.

«Абсурдная история», как назвал её сам Крозетто в своём посте на сайте Х, началась во вторник. «Сообщили, что со мной хочет связаться известный бизнесмен, с которым я лично не знаком. Во время телефонного разговора он рассказал, что ранее ему звонил я сам, а затем генерал, и что он сделал очень большой перевод на счёт, который ему дал этот «генерал». На следующий день, как сказал министр, произошло нечто подобное, а через день - ещё у двух крупных предпринимателей мошенники пытались выманить деньги, выдавая себя за Гвидо Крозетто.

В списке тех, кто получил звонок ненастоящего министра, значатся глава Pirelli Марко Тронкетти Провера, крупный инвестор Диего Делла Валле, дизайнер Джорджио Армани, генеральный директор Prada Патрицио Бертелли, семьи основателя Ray Ban и Oakley Дель Веккьо и строительного магната Франческо Кальтаджироне, а также бывший президент «Интера» Массимо Моратти.

По сообщениям Corriere della Sera, Моратти был единственной жертвой, которая сделала два перевода на счёт в Гонконге на общую сумму в один миллион евро. На вопрос, верно ли утверждение, что Моратти заплатил огромную сумму денег, тот ответил: «Правильно говорить, что я подал жалобу, давайте подождём, и тогда я вам скажу».

Пока неясно, использовали ли мошенники голосовой фильтр на базе искусственного интеллекта во время телефонных звонков или записали аудиосообщение подделанным голосом главы минобороны.