Президент уходит в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку.

Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря на фоне отмены выборов. Оппозиционные партии Румынии намерены были сегодня зарегистрировать в парламенте вопрос о его импичменте.

Президентские выборы в стране запланированы на 4 мая, раньше Йоханнис заявлял, что в отставку уходить не собирается.