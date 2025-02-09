Президент уходит в отставку
16:35 3024
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку.
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря на фоне отмены выборов. Оппозиционные партии Румынии намерены были сегодня зарегистрировать в парламенте вопрос о его импичменте.
Президентские выборы в стране запланированы на 4 мая, раньше Йоханнис заявлял, что в отставку уходить не собирается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!