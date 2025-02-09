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Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Президент уходит в отставку

16:35 3024

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку.

Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря на фоне отмены выборов. Оппозиционные партии Румынии намерены были сегодня зарегистрировать в парламенте вопрос о его импичменте.

Президентские выборы в стране запланированы на 4 мая, раньше Йоханнис заявлял, что в отставку уходить не собирается.

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