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Футболист российского клуба переходит в «Нефтчи»?

Отдел спорта
16:48 1632

Бразильский вингер Алекс Фернандес может перейти из калининградской «Балтики» в бакинский «Нефтчи», сообщает Legalbet.ru.

В текущем сезоне Алекс участвовал в 18 матчах за российскую команду, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста действует до лета 2027 года. Его стоимость на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

22-летний футболист начинал карьеру в бразильском «Сантосе». До «Балтики» он выступал за болгарский клуб «Черно Море».

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