В Украине назвали условие возвращения всех оккупированных территорий

Украинская армия способна не только освободить все захваченные РФ территории, но и создать буферную зону за пределами Украины. Такое заявление «Украинской правде» сделал бывший командующий ВСУ генерал Сергей Наев.

По его словам, если Украина получит достаточное количество оружия, то выход на границы 1991 года станет реальностью. Возможности ВСУ позволяют не только вернуть захваченные РФ территории, но и создать защитную зону, чтобы исключить угрозу новых вторжений России.

«Если дадут столько оружия, сколько необходимо, то это произойдет», – считает Наев.

Еще в апреле 2021 года украинская армия подготовила план обороны на случай нападения России. Однако вторжение застало ВСУ в момент, когда войска не были развернуты в полном объеме, что создало сложности в первые дни войны. Наев отметил, что разведданные перед войной были противоречивыми. Ни один документ не содержал точной даты российского нападения. Даже 23 февраля 2022 года в 22:00 украинская разведка не располагала официальными данными о скором нападении. Лишь благодаря перехваченному разговору российских солдат стало известно, что на утро 24 февраля ожидается удар по Сумской области.

«Украина могла бы быть лучше подготовлена к нападению, если бы заранее развернула инженерные сооружения на юге страны. Инициативные решения командования спасли ситуацию. 23 февраля ВСУ заминировали акваторию Черного моря, выставив заграждения у берегов Николаевской и Одесской областей. Украинские корабли вышли в море и установили минные поля, несмотря на отсутствие формального решения о введении военного положения. Генерал Наев отдал приказ о минировании Чонгара, но его исполнение оказалось проблематичным из-за ракетных и авиационных ударов.

Вопрос военной победы – это вопрос ресурсов. Сегодня Украина обладает боеспособной армией, разведкой и современными технологиями. Если международные партнеры предоставят ВСУ необходимое количество вооружений, Россия будет окончательно выбита из Украины, а новая линия безопасности станет гарантией мира», - подытожил генерал.