Тысячи добровольцев вступают в новую армию Сирии

Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа заявил, что в формируемые новые вооруженные силы страны записываются тысячи добровольцев.

«Я не стал вводить обязательный воинский призыв в Сирии. Вместо этого я предложил добровольный принцип комплектования, и сегодня тысячи пополняют новую сирийскую армию», - приводит телеканал «Аль-Арабия» его слова.

Аш-Шараа отметил, что из прежних вооруженных сил дезертировало множество офицеров, но теперь они постепенно возвращаются на службу. Он призвал к отмене санкций против Сирии. Он пояснил, что без экономического роста стране не удастся добиться стабильности и нейтрализовать вызовы в сфере безопасности.