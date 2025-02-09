Туркмены ждут перемен
Сирийские туркмены опубликовали заявление, в котором изложены их требования и ожидания от нового правительства страны. Об этом сообщил корреспондент haqqin.az в Анкаре, ссылаясь на информацию, поступившую из главного офиса Сирийского туркменского совета, расположенного в поселке Чебанбей в Алеппо.
Согласно информации, 8 февраля в главном штабе Сирийского туркменского совета прошло консультационное собрание с участием около 400 жителей из районов компактного проживания туркмен.
После закрытой встречи, на которой обсуждались требования и ожидания туркменов в связи с новым этапом развития страны, было опубликовано заявление, адресованное властям в Дамаске.
В заявлении требуются защита туркменской идентичности на конституционном уровне и официальное признание туркмен как отдельной группы. «Наши права на образование, культуру и язык должны быть защищены. Не должно быть препятствий для образования на туркменском языке в Сирии», - говорится в заявлении.
Также в документе поднимался вопрос справедливого представительства туркмен в гражданских и военных учреждениях, а также требование включить туркменских представителей в комиссии по разработке конституции. В заявлении также содержатся требования в экономической сфере, включая поддержку туркменских предпринимателей.
«Права собственности туркмен должны быть защищены, необходимо начать законные инициативы по возвращению земель и имущества, конфискованных во время войны», - отмечается в требовании, адресованном правительству Ахмеда аш-Шараа. В заявлении также подчеркивается важность восстановления населенных пунктов туркменов и ускорения работ по восстановлению инфраструктуры.