Туркмены ждут перемен

Сирийские туркмены опубликовали заявление, в котором изложены их требования и ожидания от нового правительства страны. Об этом сообщил корреспондент haqqin.az в Анкаре, ссылаясь на информацию, поступившую из главного офиса Сирийского туркменского совета, расположенного в поселке Чебанбей в Алеппо.

Согласно информации, 8 февраля в главном штабе Сирийского туркменского совета прошло консультационное собрание с участием около 400 жителей из районов компактного проживания туркмен.

После закрытой встречи, на которой обсуждались требования и ожидания туркменов в связи с новым этапом развития страны, было опубликовано заявление, адресованное властям в Дамаске.