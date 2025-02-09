Посол заявил, что Россия борется «за светлое будущее всего человечества»
17:15 1254
Россия «вместе с союзниками и партнерами» ведет борьбу «за будущее всего человечества».
Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
«Наша родина, наша страна вместе со своими союзниками, со своими партнерами и друзьями ведет непростую борьбу. Она борется за светлое будущее всего человечества. И это не преувеличение. В этой борьбе внешнеполитический фронт, внешнеполитическое направление имеет очень важное значение», - цитирует ТАСС Ерхова.
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