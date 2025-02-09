USD 1.7000
EUR 1.7533
RUB 1.7526
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Украинцев призвали не надеяться на скорый мир

17:18 1139

В ближайшее время ожидать завершения полномасштабной войны в Украине не стоит, заявил спикер Главного управления разведки страны Андрей Юсов.

«Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры», - пояснил он.

Юсов согласился со словами президента США Дональда Трампа о необходимости мира и остановки войны.

Как отметил спикер ГУР, в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости. Речь идет о Мюнхенской конференции по безопасности и не только. В то же время сверхважные события сегодня происходят именно на фронте.

«Об этом не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать», - добавил Юсов.

Трамп репостит цитаты Путина
Трамп репостит цитаты Путина
19:09 564
Макрон переводит стрелки
Макрон переводит стрелки
18:37 1254
Азербайджан объявил персоной нон грата Николая Валуева
Азербайджан объявил персоной нон грата Николая Валуева заявление МИД; обновлено 18:05
18:05 6979
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике мы наш, мы новый мир построим!..
14:19 6634
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 5486
Туркмены ждут перемен
Туркмены ждут перемен
17:08 2922
В Украине назвали условие возвращения всех оккупированных территорий
В Украине назвали условие возвращения всех оккупированных территорий
16:51 3270
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
16:07 2516
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом обновлено 15:15
15:15 2877
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
14:27 3336
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
13:32 4791

ЭТО ВАЖНО

Трамп репостит цитаты Путина
Трамп репостит цитаты Путина
19:09 564
Макрон переводит стрелки
Макрон переводит стрелки
18:37 1254
Азербайджан объявил персоной нон грата Николая Валуева
Азербайджан объявил персоной нон грата Николая Валуева заявление МИД; обновлено 18:05
18:05 6979
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике
Путин щелкнул – а в ответ тишина… Застряла в Орешнике мы наш, мы новый мир построим!..
14:19 6634
Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 5486
Туркмены ждут перемен
Туркмены ждут перемен
17:08 2922
В Украине назвали условие возвращения всех оккупированных территорий
В Украине назвали условие возвращения всех оккупированных территорий
16:51 3270
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
«Процесс идет»: в России подтвердили переговоры с США
16:07 2516
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом
Иран категоричен: никаких переговоров с Трампом обновлено 15:15
15:15 2877
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
Эрдоган подсчитал: Израиль должен заплатить 100 миллиардов
14:27 3336
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!»
Что будет делать Трамп, если Путин скажет ему: «Нет!» главная тема
13:32 4791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться