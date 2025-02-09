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Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Москва потеряет военные базы в Сирии?

17:28 1277

Несмотря на вывоз военной техники и персонала из Сирии, Россия, возможно, продолжает попытки сохранить свое влияние в восточном Средиземноморье, говорится в сводке разведки Великобритании от 10 февраля.

Министерство обороны королевства ссылается на то, что в конце января российские торговые корабли Sparta и Sparta II покинули Тартус, «с высокой вероятностью» возвращая в Россию эвакуированное оборудование и военных.

Разведка Великобритании убеждена, что российское правительство продолжает контакты с новой администрацией Сирии по поводу будущего своих баз в стране.

«Россия почти наверняка продолжает активно взаимодействовать с (новыми властями), чтобы укрепить отношения и представить себя выгодным партнером. Впрочем, Россия в более слабой переговорной позиции из-за многочисленных факторов, возможно, в том числе из-за враждебности руководства Сирии к бывшему сирийскому диктатору Башару аль-Асаду, которого сейчас скрывает РФ.

Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизила ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке», — отмечают в Минобороны Британии.

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