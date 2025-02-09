Новые назначения в Фонде образовательных студенческих кредитов
Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Бахруз Азимов назначен председателем совета директоров Фонда образовательных студенческих кредитов, сообщили в пресс-службе Миннауки.
Бахруз Азимов, ранее занимавший должность заместителя председателя Фонда, выпускник Азербайджанского технического университета, получил степень бакалавра по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и степень магистра по специальности «Организация и управление бизнесом».
Другим приказом министра Руфат Таги Заде назначен заместителем председателя совета директоров Фонда образовательных студенческих кредитов.
Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Государственное регулирование экономики» и Академию государственного управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Р.Таги Заде ранее работал заместителем начальника отдела политики профессионального образования в Министерстве науки и образования.