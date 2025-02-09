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Байден сдал Путину Украину

Китай усиливает военную цензуру

17:43 596

Власти Китая с 1 марта усилят контроль за распространением военной информации в интернете. Об этом сообщило Минобороны КНР.

Новые меры предусматривают контроль над распространением военной информации в сети, включая создание интернет-сайтов, посвященных военной тематике, военных колонок на веб-сайтах, а также аккаунтов с военной информацией в соцсетях.

В новом регламенте отмечается, что распространение военной информации должно содействовать поддержанию хорошего имиджа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), придерживаться правильного политического направления, а также быть ценностно ориентированным.

Также такая информация не должна «сеять раздор или подрывать единство между армией, правительством и народом».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае «современной системы военной теории с китайской спецификой», а также о необходимости «всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности НОАК».

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