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Азербайджан поднял в воздух военную авиацию

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17:45 2407

Авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в Минобороны, после проверки состояния здоровья летного состава военные летчики провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ.

После ознакомления с правилами безопасности в соответствии с планом были выполнены взлеты и посадки, сложные маневры пилотирования на различных высотах, определение координат наземных целей условного противника, а также ведение воздушной разведки и другие учебные задачи.

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