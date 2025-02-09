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Избит лучший спортивный комментатор России

Отдел спорта
18:10 1934

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов получил черепно-мозговую травму в конфликте с компанией отдыхавших в баре людей в одном из заведений Новосибирска, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Были исследованы видеозаписи, которые зафиксировали момент удара. «Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес удар Скворцову, отчего тот упал», - цитирует ТАСС источник в правохранительных органах.

Комментатора нашли без сознания. «Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом», - написала жена Скворцова в социальных сетях. 

Она также сообщила, что Роман не помнит того, что произошло.

На данный момент комментатор находится в одной из больниц Новосибирска под присмотром врачей и проходит обследование. Медики диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому.

Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.

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