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Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Французы требуют сатисфакции

18:22 1156

Франция требует от Еврокомиссии немедленно ввести пошлины на товары из США в ответ на новые ограничения Трампа. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Республиканцы уже вводили эти пошлины в 2018 году, и тогда мы отреагировали. Сейчас мы повторим это снова. Брюссель заявил, что готов [принять ответные меры], когда придет время. И время пришло", - сказал он.

Ранее Трамп анонсировал 25%-е пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран.

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