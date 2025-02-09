Французы требуют сатисфакции

Франция требует от Еврокомиссии немедленно ввести пошлины на товары из США в ответ на новые ограничения Трампа. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Республиканцы уже вводили эти пошлины в 2018 году, и тогда мы отреагировали. Сейчас мы повторим это снова. Брюссель заявил, что готов [принять ответные меры], когда придет время. И время пришло", - сказал он.

Ранее Трамп анонсировал 25%-е пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран.