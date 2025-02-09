Макрон переводит стрелки

Трампу следует решить проблему с Украиной, Китаем, ведь ЕС — не первоочередная проблема. Об этом в интервью CNN заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам следует решить проблему с Украиной. Нам следует разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. Разве Евросоюз - это ваша первоочередная проблема? Нет, я не думаю. Ваша первая проблема - это Китай, так что вам нужно сконцентрироваться на этом», отметил Макрон.