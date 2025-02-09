Трамп репостит цитаты Путина

Новому главе Белого дома, очевидно, понравился комментарий президента России Владимира Путина относительно планов ввести пошлины против ЕС. Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social репостнул новость с высказыванием Путина о себе.

"Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведёт там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Всё станет на свои места",— сказал российский лидер.

Трамп сделал репост без каких-либо пояснений.