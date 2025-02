В США массовые задержания нелегалов из России

В последние месяцы граждане России, ищущие политическое убежище в США, сталкиваются с серьезными трудностями. Об этом The Moscow Times рассказали иммиграционные юристы и сами просители убежища.



Многие россияне, заранее зарегистрировавшиеся в программе CBP One, после пересечения границы оказываются в иммиграционных центрах на неопределенный срок, ожидая решения по своим делам. Ранее, как отмечают говорившие с TMT юристы, процесс был иным: большинство российских заявителей, использовавших CBP One, после подачи документов получали разрешение на въезд. Некоторых на короткое время помещали в центры содержания, но большинству позволяли оставаться на свободе, ожидая рассмотрения их ходатайств.