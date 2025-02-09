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В США массовые задержания нелегалов из России

19:35 2486

В последние месяцы граждане России, ищущие политическое убежище в США, сталкиваются с серьезными трудностями. Об этом The Moscow Times рассказали иммиграционные юристы и сами просители убежища.

Многие россияне, заранее зарегистрировавшиеся в программе CBP One, после пересечения границы оказываются в иммиграционных центрах на неопределенный срок, ожидая решения по своим делам. Ранее, как отмечают говорившие с TMT юристы, процесс был иным: большинство российских заявителей, использовавших CBP One, после подачи документов получали разрешение на въезд. Некоторых на короткое время помещали в центры содержания, но большинству позволяли оставаться на свободе, ожидая рассмотрения их ходатайств.

Однако, как отмечает Елена Кузьмина, глава специализирующегося на задержаниях проекта в «Русской Америке за демократию в России» (RADR), с мая 2024 года система изменилась: российских граждан стали массово отправлять в центры содержания под стражей. По подсчетам американского иммиграционного юриста Юлии Николаевой, сегодня под арестом могут находиться не менее 900 россиян, воспользовавшихся CBP One. Однако реальная цифра, вероятно, значительно выше.

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