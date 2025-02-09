Дочь спецпосланника Трампа активно помогает Украине
Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога с начала войны в Украине возглавляет фонд, который оказывает ей невоенную помощь, сообщает обозреватель The Washington Post, называя это "обнадеживающим признаком того, что Трамп не бросит Украину".
Меган Моббс является президентом RT Weatherman Foundation, который с начала войны создал и управляет логистическим хабом на границе с Румынией для доставки лекарств, медицинских принадлежностей и другой помощи Украине.
Также фонд помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, воюющих в Украине, в американский медицинский центр в Германии. И занимается репатриацией их тел.
В своих соцсетях Моббс "негодует", что «помощь Украине была замедлена слабым руководством Байдена и дисфункцией в Министерстве обороны».
Ее фонд координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. Через месяц после этого Келлог в Сенате призвал «предоставить Украине военное вооружение, необходимое для победы над российской армией, внедрить строгие меры ответственности за эту военную помощь и сделать это немедленно».