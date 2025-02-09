Дочь спецпосланника Трампа активно помогает Украине

Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога с начала войны в Украине возглавляет фонд, который оказывает ей невоенную помощь, сообщает обозреватель The Washington Post, называя это "обнадеживающим признаком того, что Трамп не бросит Украину".

Меган Моббс является президентом RT Weatherman Foundation, который с начала войны создал и управляет логистическим хабом на границе с Румынией для доставки лекарств, медицинских принадлежностей и другой помощи Украине.