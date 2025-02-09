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ХАМАС прекратил освобождение заложников. ЦАХАЛ приведен в максимальную боеготовность

обновлено
20:59 2136

Израиль назвал нарушением режима прекращения огня решение ХАМАС отложить освобождение заложников, которое было запланировано на 15 февраля.

Министр обороны Исраэль Кац поручил привести силы ЦАХАЛ в максимальную боеготовность.

*** 20:18

Пресс-секретарь военизированного крыла ХАМАС Абу-Убейда объявил о том, что организация прекращает освобождение заложников до нового распоряжения. В рамках обменной сделки планировалось освободить трех похищенных в ближайшую субботу, 15 февраля.

Запланированное на субботу освобождение заложников приостановлено из-за "несоблюдения Израилем соглашения" по сектору Газа, добавил Абу-Убейда.

ХАМАС отложил освобождение израильских заложников после публикации заявления президента США Дональда Трампа о том, что палестинцы не будут иметь права на возвращение в сектор Газа в рамках американского плана урегулирования, отмечает газета The Jerusalem Post. Трамп объяснял это тем, что у местных жителей будет «гораздо лучшее жилье». Ранее он предлагал отселить их в другие страны, а эксклав расчистить и перестроить. Также Трамп заявлял о готовности Вашингтона взять регион под свой контроль.

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