План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси»

Британская газета Financial Times (FT) получила по своим каналам закрытый доклад правительства Российской Федерации о планах в отношении бывших советских республик, включая страны Центральной Азии. В документе, представленном еще в апреле прошлого года, говорится, что война с Украиной нанесла ущерб связям России с рядом ее ближайших союзников. Как пишет FT, в докладе признается, что западные санкции «смогли вбить клин между Кремлем и его ключевыми торговыми партнерами». Отмечается, что Москва стремится восстановить доступ к мировой торговле путем «превращения России в центр евразийского торгового блока», который будет конкурировать с экономическими сферами влияния США, ЕС и Китая.

Согласно докладу, власти РФ нацелены на создание в рамках долгосрочного проекта «макрорегиона», который сохранится независимо от возможных переговоров с Западом по Украине и позволит «укрепить позиции России на глобальной арене». «Новый блок объединит Россию с глобальным Югом, предоставляя каждой из сторон доступ к сырьевым ресурсам, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их через общее мировоззрение [...], в котором мы пишем правила для нового мира [и имеем] свою собственную политику санкций», — говорится, в частности, в документе. При этом в докладе признается, что западные страны преуспели в оказании давления на государства Центральной Азии, принуждая их с помощью стратегии «кнута и пряника» четко соблюдать санкционные ограничения. Параллельно союзники России извлекли выгоду из санкций, постепенно вытесняя со своих рынков российский бизнес. В документе также подчеркивается, что России, чтобы удержать страны Центральной Азии в сфере своего влияния, придется «играть в долгую игру». Кроме того, авторы доклада отмечают, что для прекращения западного санкционного давления даже победы России в войне с Украиной будет недостаточно.

«Тесные отношения с Россией станут источником трудностей», — говорится в докладе. В связи с этим в отчете отмечается, что странам СНГ придется «принять решение о своей позиции по отношению к России». Британское издание отметило, что крупнейшая экономика региона - Казахстан осудил российское вторжение в Украину, отказался признать аннексию украинских территорий и даже предпринял попытку строго соблюдать западные санкции против РФ. Однако соседний Кыргызстан «решительно взял сторону России и стал важным пунктом на пути уклонения от западных санкций». В качестве «наиболее успешного примера» России по объединению постсоветского пространства в документе выделяется Республика Беларусь.

Отметим, что стратегия России по созданию «Большой Евразии» как самостоятельного экономико-политического центра силы и продвижению себя в качестве его лидера далеко не нова и была выдвинута кремлевскими идеологами задолго до полномасштабного военного вторжения в Украину. Кремлевские идеологи не скрывали, что полная оккупация Украины и установление в стране режима, лояльного Москве, являются одними из ключевых элементов этого плана. Однако неудача с «захватом Киева за три дня» и продолжающаяся третий год война нанесли по этим планам серьезный удар. Тем не менее, из попавшего в западную прессу закрытого доклада видно, что идея создания евразийского экономико-политического, а в перспективе, возможно, и военного союза с участием бывших советских республик, остается для России приоритетом. В 2023 году в Минске был организован международный форум на тему «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире». На этом мероприятии министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник призвал мировое сообщество разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». «Мы уже сформулировали идею подготовки Хартии многообразия для XXI века, - заявил тогда глава белорусского МИД. - Евразийские страны и даже шире, страны глобального Востока и Юга, а по сути, Глобальное большинство, могли бы открыто и транспарентно разработать такой документ, в котором изложили бы принципы построения справедливого мирового порядка, отразив факт многообразия цивилизаций. Страны Запада также могли бы стать участниками этого процесса». Москва сразу поддержала призыв своего стратегического союзника, а мировое сообщество, разумеется, проигнорировало его. В июне 2024 года президент России Владимир Путин официально одобрил идею о создании «Хартии многополярности и многообразия в XXI веке», предложенную белорусской стороной. «Считаю важным и прошу детально проработать этот документ с нашими партнерами и всеми заинтересованными государствами», — заявил Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ.

В ноябре 2024 года МИД Беларуси и России подготовили и представили основные положения Хартии. (С полным текстом документа, который был опубликован 2 декабря прошлого года на официальном сайте МИД Беларуси, можно ознакомиться по ссылке: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/e17826d893b0fef2.html.) На основе этих положений Россия и Беларусь работают над окончательной версией Хартии, а также ведут дипломатическую и политическую работу по привлечению к этому процессу стран СНГ. «Россия направила странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предложение присоединиться к будущей Евразийской хартии многополярности и многообразия», - заявил в прошлом месяце замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По словам Руденко, документ будет разработан уже к следующей Минской конференции по вопросам безопасности. В МИД России утверждают, что к этому документу уже присоединились Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, интерес к работе над проектом выразил также Китай. Более того, Россия направила предложение и странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Видит ли Россия заинтересованность среди стран СНГ в поддержке Евразийской хартии многообразия и многополярности, которую сейчас разрабатывают и продвигают Россия и Беларусь?», - спросил недавно корреспондент российской газеты «Известия» Михаила Галузина, заместителя министра иностранных дел России, курирующего отношения с республиками СНГ. «С инициативой принятия Хартии многообразия и многополярности в XXI веке выступили наши белорусские друзья и союзники, и мы активно поддерживаем это их начинание, - ответил Галузин. - Сегодня инициатива о принятии упомянутой Хартии носит уже российско-белорусский характер. Вы знаете, что эта тема обсуждалась на второй Минской конференции по евразийской безопасности в конце октября–начале ноября прошлого года, а 22 ноября министры иностранных дел России и Беларуси приняли в Бресте совместное видение «Хартии многообразия и многополярности в XXI веке». Мы очень рассчитываем на конструктивное, вдумчивое и глубокое обсуждение на евразийском пространстве с евразийскими интеграционными структурами будущего содержания Хартии. Суть состоит в том, что западноцентричная модель мироустройства, включая систему безопасности, основанную на евроатлантических нарративах, терпит крах и расформировывается. И на смену ей, как мы полагаем, должна прийти евразийская модель, в том числе в области безопасности, которая будет основана не на диктате тех, кто возомнил себя «садом», а остальных — «джунглями», то есть коллективного Запада, а на взаимоуважительном партнерстве и выстраивании отношений в целях гармонизации, стабилизации и демократизации международных отношений с теми странами, которые разделяют принципы невмешательства во внутренние дела, суверенного равенства, неделимости безопасности. Вот в этом направлении, как мы надеемся, и будет развиваться дискуссия».