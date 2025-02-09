«Серьезные люди» приедут в Украину

Перед Мюнхенской конференцией по безопасности, на этой неделе, в Украину приедут серьёзные люди из команды Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей - как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно", - добавил президент.