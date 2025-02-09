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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

Вернувшиеся c войны российские военные переучиваются в психологов

21:35 540

В Башкортостане местные власти ввели для участников войны образовательные сертификаты номиналом до 50 тысяч рублей (около 850 манатов - ред.), которые позволяют повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку.

За прошлый год на обучение 60 военных и 340 членов их семей из регионального бюджета потратили 13,7 млн рублей (около 230 тысяч манатов – ред.).

Чаще всего «ветераны» выбирали профессию охранника, водителя разных категорий и клинического психолога, сообщает РБК со ссылкой на региональное Mинистерство семьи, труда и социальной защиты населения.

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